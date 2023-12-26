Камбосос – о бое Иноуэ и Тапалеса: «Марлон – настоящий воин, но Наойя слишком хорош»
Джордж Камбосос поздравил Наойю Иноуэ с победой над Марлоном Тапалесом.
«У Тапалеса большое сердце, настоящий филиппинский воин. Но монстр Иноуэ… Что за человек? Он слишком хорош», – написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос.
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