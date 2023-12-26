Махачев выложил фото с Сен-Пьером и Фраем: «Приятно встретиться с легендами»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Дон Фрай Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев встретился с Жоржем Сен-Пьером и Доном Фраем на UFC 296.

«Приятно встретиться с легендами», – подписал фото чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Жорж Сен-Пьер – бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах, закончивший карьеру в 2017 году

Фрай – двукратный победитель турниров UFC, дебютировавший в промоушене в 1996 году. В начале нулевых дрался в Pride.

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