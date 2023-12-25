«Вот моя капельница». Махачев иронично ответил на обвинения Хукера в нарушении правил

Теги UFC MMA Ислам Махачев Дэн Хукер Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев иронично ответил на обвинения Дэна Хукера в нарушении правил.

Новозеландский боец неоднократно заявлял, что Махачев использовал капельницу для восстановления перед боем с Александром Волкановски.

«Вот моя капельница», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, опубликовав кадр совместного поединка.

Бой между Махачевым и Хукером прошел в октябре-2021 и завершился победой россиянина болевым приемом.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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