«Вот моя капельница». Махачев иронично ответил на обвинения Хукера в нарушении правил
Ислам Махачев иронично ответил на обвинения Дэна Хукера в нарушении правил.
Новозеландский боец неоднократно заявлял, что Махачев использовал капельницу для восстановления перед боем с Александром Волкановски.
«Вот моя капельница», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, опубликовав кадр совместного поединка.
Бой между Махачевым и Хукером прошел в октябре-2021 и завершился победой россиянина болевым приемом.
Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?
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