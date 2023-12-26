Хукер ответил на шутку Махачева: «С Рождеством, сучка»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев натив Дэн Хукер контент Бокс/MMA/UFC

Дэн Хукер ответил на шутку Ислама Махачева о болевом приеме в их бое в 2021 году.

Махачев выложил фото болевого приема, благодаря которому победил Хукера в 2021 году, подписав публикацию: «Вот моя капельница».

Напомним, что после первого боя Махачева и Волкановски Хукер обвинял Ислама в использовании капельниц для восстановления от весогонки.

«С Рождеством, сучка», – ответил на шутку Махачева легковес UFC Дэн Хукер.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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2 комментария
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Хукер, конечно, ведёт себя не по пацански. Плюс ладно бы это сказал более менее нормальный боец. Сказал какой-то чудак, который выиграть не может. Махачев обоссал в общем его своей капельницей. Больше того, в Исламе Рождество не 25 декабря, если оно вообще есть. Не подготовился, Денчик.
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Ответ el ruso guapo
Хукер, конечно, ведёт себя не по пацански. Плюс ладно бы это сказал более менее нормальный боец. Сказал какой-то чудак, который выиграть не может. Махачев обоссал в общем его своей капельницей. Больше того, в Исламе Рождество не 25 декабря, если оно вообще есть. Не подготовился, Денчик.
Он похож на того Денчика, который "слазиет": тоже с треском падает на жопу.
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