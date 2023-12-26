Хукер ответил на шутку Махачева: «С Рождеством, сучка»

Дэн Хукер ответил на шутку Ислама Махачева о болевом приеме в их бое в 2021 году.

Махачев выложил фото болевого приема, благодаря которому победил Хукера в 2021 году, подписав публикацию: «Вот моя капельница».

Напомним, что после первого боя Махачева и Волкановски Хукер обвинял в использовании капельниц для восстановления от весогонки.

«С Рождеством, сучка», – ответил на шутку Махачева легковес UFC Дэн Хукер.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?