Дэн Хукер: «На 100% уверен, что Ислам Махачев пользовался капельницами»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Дэн Хукер Бокс/MMA/UFC

Дэн Хукер убежден, что Ислам Махачев пользовался капельницами перед боем.

«На 100% уверен, что Ислам Махачев пользовался капельницами. Это мое мнение. Я допускаю, что это могло быть искреннее непонимание правил. Мы уже убедились, что в трактовке правил существует недопонимание. USADA, судя по всему, абсолютно не против. Но это запрещено в Австралии.

Теперь, оглядываясь назад, считаю ли я, что это был действительно злонамеренный обман? Я думаю, что это могло быть недоразумением, потому что правило непонятное», – заявил боец UFC Дэн Хукер.

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7 комментариев

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АланСмити
У меня нет ни одного доказательство, но я в этом на 100% уверен. Мощная аргументация, вроде с такой любой суд можно выиграть. Видимо,у Хукера все ещё рука болит, которую Ислам чуть не оторвал в личном поединке. А тут ещё победил самого сильного представителя по сути той же местности, что и сам Хукер. Тот случай, когда позвал старшего брата, чтобы тебя защитил, а у него тоже не получилось. Вот и приходится придумывать оправдания.
+10
-3
+7
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Мага осторожный
канан джарус пользуются клизмой постояно из-за частого запора
+4
0
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заратустра-будрайтис
Я на 100% уверен, допускаю, что это могло быть, но сомневаюсь, что это было, так как это маловероятно, да и вообще невозможно, этого не было 100%
+4
-1
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Фёдор Молчанов
Ответ АланСмити
У меня нет ни одного доказательство, но я в этом на 100% уверен. Мощная аргументация, вроде с такой любой суд можно выиграть. Видимо,у Хукера все ещё рука болит, которую Ислам чуть не оторвал в личном поединке. А тут ещё победил самого сильного представителя по сути той же местности, что и сам Хукер. Тот случай, когда позвал старшего брата, чтобы тебя защитил, а у него тоже не получилось. Вот и приходится придумывать оправдания.
ну свечку то он не держал, как он может доказать?
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Костя Кот
хватит болтовать
+1
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