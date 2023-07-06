Дэн Хукер: «На 100% уверен, что Ислам Махачев пользовался капельницами»

Дэн Хукер убежден, что Ислам Махачев пользовался капельницами перед боем.

«На 100% уверен, что Ислам Махачев пользовался капельницами. Это мое мнение. Я допускаю, что это могло быть искреннее непонимание правил. Мы уже убедились, что в трактовке правил существует недопонимание. USADA, судя по всему, абсолютно не против. Но это запрещено в Австралии.

Теперь, оглядываясь назад, считаю ли я, что это был действительно злонамеренный обман? Я думаю, что это могло быть недоразумением, потому что правило непонятное», – заявил боец UFC Дэн Хукер.

Атлетическая комиссия Австралии: «Волкановски и Хукер не подавали заявлений в отношении Махачева»

Дэн Хукер: «Махачева ждет тяжелый вечер с Волкановски. Как правило, команда Ислама не идет на такой риск. Снимаю шляпу»