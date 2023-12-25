Евлоев поздравил Дэвиса с принятием ислама: «Пусть Аллах выведет тебя на верный путь»

Мовсар Евлоев поздравил Джервонту Дэвиса с принятием ислама.

Ранее стало известно, что сменил религию – в сети появилось видео, на котором он произносит шахаду.

«Пусть Аллах облегчит тебе жизнь и выведет тебя на верный путь. Добро пожаловать в ислам, брат», – написал в соцсетях боец полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев – о следующем бое: «Нравится вам или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0»

Евлоев отказался от музыки: «Она делает человека слабее и меланхоличнее»