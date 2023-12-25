«Добро пожаловать в ислам». Джервонта Дэвис сменил религию

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис принял ислам.

Об этом сообщил экс-чемпион мира в трех весовых категориях Баду Джек.

«Добро пожаловать в ислам, брат. Альхамдулиллах», – написал в социальных сетях Джек, опубликовав видео, на котором Дэвис произносит шахаду – формулу единобожия.

29 лет. В последний раз он выходил на ринг в апреле, когда победил Райана Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде.

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