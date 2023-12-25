«Добро пожаловать в ислам». Джервонта Дэвис сменил религию

Теги бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис принял ислам.

Об этом сообщил экс-чемпион мира в трех весовых категориях Баду Джек.

«Добро пожаловать в ислам, брат. Альхамдулиллах», – написал в социальных сетях Джек, опубликовав видео, на котором Дэвис произносит шахаду – формулу единобожия.

Дэвису 29 лет. В последний раз он выходил на ринг в апреле, когда победил Райана Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде.

Рок-звезда бокса скупил целый квартал, чтобы обустроить его для нуждающихся. Через день там случился пожар

Дэвис – о команде Хейни: «Эти ниггеры – сучки. Они знают, куда позвонить, чтобы бой состоялся»

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13 комментариев
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Ну и как там...
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У Джервонты большая татуировка православного на вид креста на правой руке.
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перебьет или мусульманам, к коим он теперь себя относит, можно носить такие тату? Просветите плиз
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Ответ Мишаня Кашников
Путин тоже ислам принял, только открыто пока не палился
Помню он каким-то журналистам грозился что-то отрезать, которые якобы собирались ислам принять.
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Ответ Насонов Дмитрий
Поменял одного выдуманного друга на другого
Вообще это один и тот же. В Коране и в Библии полно одинаковых сюжетов.
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