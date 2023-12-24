Болельщики закидали Мохнаткина бутылками после боя с Одиловым на ACA 168

Теги происшествия MMA полутяжелый вес (MMA) Михаил Мохнаткин ACA Фаридун Одилов Бокс/MMA/UFC

Михаила Мохнаткина закидали бутылками после боя на ACA 168.

В Москве проходит турнир ACA 168, в главном карде которого прошел поединок между Фаридуном Одиловым и Михаилом Мохнаткиным.

Одилов победил техническим нокаутом в третьем раунде и вышел в финал Гран-при полутяжелого веса.

После завершения поединка зрители выбросили несколько бутылок в сторону Мохнаткина и его секундантов.

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14 комментариев
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Таджики в Москве русского бойца бутылками закидывают, дожили конечно)
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Животные. Адекватным ответом будет депортация этих болельщиков и дисквалификация их спортсмена.
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Одилов вроде извинился за своих болельщиков. Но все равно, они черти. Всех домой, в Таджикистан. Или выставить их по одному перед Мохнаткиным, на разговор.
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северная трибуна нацисты, а эти нет, твердо и чётко, потом спрашивают почему к нам так плохо относится, вы русские нацисты.. А власти могу лишь сказать завозите ещё больше специалистов, чтобы все хорошо в стране было.
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Москва для мигрантов!!! пособия для мигрантов, все МФЦ ими забиты, забирают пособия, рисуют им гражданства, я худею с этого государства
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Они ещё уважение себе просят, депортировать бы их из России, зачем они тут нужны
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Ответ Егор Крид58
так Таджики, Узбеки и другие народности ближ Востока - давно смело чувствует себя в Москве, ровня им лишь армяни
Как раз армяне это ближневосточный народ, а узбеки с таджиками - Средняя Азия.
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да там одни бородачи, от них другого ждать не приходится
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И почему я не удивлен?
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Ответ smol23
Таджики в Москве русского бойца бутылками закидывают, дожили конечно)
так Таджики, Узбеки и другие народности ближ Востока - давно смело чувствует себя в Москве, ровня им лишь армяни
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Тяжело конечно представить, чтобы русские болельщики так в Душанбе местного бойца закидывали)
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Черти
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Американские ириши так же Хабиба закидывали, когда он Конора придушил.
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Мохнаткина уже повязали за разжигание ненависти?!?!?!
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