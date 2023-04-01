Одилов о бое с Ермековым: «Как мужчина подпиши контракт и ответь за слова»

Боец лиги АСА Фаридун Одилов вновь выссказался о потенциальном бое с Дауреном Ермековым:

«Дорогие дамы и господа, все время там и тут слышал разговоры этого гуся (Даурен Ермеков) что хочет со мной подраться. А когда доходит до дела, то он почему-то молчит. И даже после своего боя, когда у него спросили о планах, он якобы забыл мое имя от волнения. Тебе предлагает контракт лига АСА, как мужчина подпиши его и ответь за свои слова»

Одилов и Ермеков должны были драться за пояс лиги Eagle FC, однако Фаридун снялся с боя.

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