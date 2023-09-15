Артем Резников разнял драку в Алматы: «Пришлось чуть-чуть их подержать, оба крепкие»

Казахстанский боец ACA Артем Резников рассказал о происшествии на дороге в Алматы.

«Я еду на машине и вижу, как Lexus поворачивает, если не ошибаюсь. Я этот момент уловил, когда мопедист по велодорожке, или пешеходному переходу. У них какая-то зацепка, друг на друга они не пропустили и начали кричать.

Я остановился, понимаю, что я профессиональный боец и меня знают в Казахстане и даже просто на словах я смогу разрулить, если ребята меня узнают, я смогу с ними договориться, чтобы они не дрались.

Я начал их разнимать, они меня оба узнали. Один парень со мной даже тренировался где-то по грэпплингу. Он через 3–4 дня мне позвонил и сказал «спасибо». У него ситуация была, он условный срок получил за драку и, если бы сейчас он подрался, из этого ничего хорошего не вышло.

И вот я их разнял, правда пришлось чуть-чуть подержать, оба крепкие, так что мне приходилось их похватать немного. Они еще говорят: «Давай по-честному. Артем, организуй нам бой!»…

Я их успокоил, парня посадил в Lexus, того толкаю на мопед, и все они разъехались, не подрались», – рассказал Резников.

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