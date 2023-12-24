Бивол – о Макгрегоре и Роналду: «После первого раунда Конор кричал Линдону. Я такой: «Ты чего? Мы же с тобой общались». И они начали топить за меня»

Дмитрий Бивол рассказал, за кого болели Макгрегор и Роналду в его поединке.

«В целом я доволен поединком. Процентов на 80. Я никогда на 100 процентов не доволен. Всегда можно сделать что-то большее.

Было ощущение, что если я больше прибавлю, если начну больше поддавливать, то можно закончить бой. Но я думаю, что это каждый боксер чувствует. В 12-м раунде, если бы чуть-чуть ритм комбинаций изменил, то они бы попадали не в руки, а четко в цель. Есть, конечно, моменты, где можно поработать.

Конор и Криштиану болели за меня? Знаете, он после первого раунда так кричал Линдону... Я на него смотрю: «Конор, ты чего? Мы же с тобой общались». После этого они начали топить за меня. Смешной момент был», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол победил Артура единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе.

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