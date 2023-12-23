Костя Цзю: «У Бивола застой. Ему будет нелегко»

Теги Константин Цзю Дмитрий Бивол бокс Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю считает, что долгий перерыв в карьере Бивола может ему помешать.

«У Бивола есть определенный застой. Причины не так важны, мы имеем факт. Ему будет нелегко. На мой взгляд, очень важно, чтобы Дима не потерял тот голод за этот промежуток времени. Но насколько знаю, он очень профессионально относится к себе и своей подготовке.

Но кто его знает... Не зря же говорят, что слава и известность меняют людей. Это испытание. Если с этим все будет хорошо, то не думаю, что бой будет сильно тяжелым для него, – заявил экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, что сегодня Бивол проведет защиту пояса WBA против британца Линдона Артура. Последний раз россиянин дрался в ноябре прошлого года, победив мексиканца Хильберто Рамиреса.

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