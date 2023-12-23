Бивол вышел на бой против Артура под песню Виктора Цоя «Группа крови». Его представили как бойца из Кыргызстана
Дмитрий Бивол вышел на поединок с Линдоном Артуром под песню «Группа крови».
Отметим, что Бивола представили как бойца из Кыргызстана.
Поединок за титул WBA в полутяжелом весе проходит в эти минуты в Эр-Рияде.
Бой Дмитрия Бивола с Артуром на супертурнире. Следим!
А то, что Дмитрий россиянин нормальные болельщики и так знают.
И зачем такая фиксация на флаге, я понять не могу? Он же не дерется за Россию, он выступает за себя, это коммерческая организация, турнир устраивают шейхи вообще. А мы, россияне, кому хочется, можем его поддержать.
Зачем пороть какую-то дешевую чушь о логистике и о визах.
Открой кард сегодняшнего вечера, найди бой Арсланбека Махмудова, это куда более смелый человек, что рискнул гусей потревожить? )
https://www.wbaboxing.com/events/russian-and-belarusian-boxers-return-to-wba-rankings
А тут написано, что год назад WBA восстановили, да и в действительности проходят бои "с нашими бойцами".