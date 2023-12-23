Бивол вышел на бой против Артура под песню Виктора Цоя «Группа крови». Его представили как бойца из Кыргызстана

Теги Виктор Цой Дмитрий Бивол бокс музыка Вечер бокса Эр-Рияд Линдон Артур Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол вышел на поединок с Линдоном Артуром под песню «Группа крови».

Отметим, что Бивола представили как бойца из Кыргызстана.

Поединок за титул WBA в полутяжелом весе проходит в эти минуты в Эр-Рияде.

Бой Дмитрия Бивола с Артуром на супертурнире. Следим!

Как Бивол стал лучшим российским боксером?

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23 комментария
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Ответ encaro_one
И как боец из Кыргызстана (рукалицо)
Думаю, для его работы, а это его работа, напомню, он не выступает в составе сборной страны, так вот, сейчас выступать под киргизским флагом удобнее, даже в вопросе логистики.
А то, что Дмитрий россиянин нормальные болельщики и так знают.
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Ответ encaro_one
Что за еще за логистика, и как она мешает под российским флагом даже у индусов или пингвинов и выступать и тренироваться ))
Ну, ты как думаешь, удобно сейчас россиянину даже подавать документы на визу в США или Канаду какую-нибудь? Думаю, Бивол не тренируется у пингвинов, скорее всего, он готовился в Киргизии или в Штатах.
И зачем такая фиксация на флаге, я понять не могу? Он же не дерется за Россию, он выступает за себя, это коммерческая организация, турнир устраивают шейхи вообще. А мы, россияне, кому хочется, можем его поддержать.
+6
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+4
Линдон вообще ноль
+4
0
+4
Ответ los merengues
Думаю, для его работы, а это его работа, напомню, он не выступает в составе сборной страны, так вот, сейчас выступать под киргизским флагом удобнее, даже в вопросе логистики. А то, что Дмитрий россиянин нормальные болельщики и так знают.
Посмотрим, один уже был россиянином а стал канадцем
+7
-4
+3
Ответ los merengues
Ну, ты как думаешь, удобно сейчас россиянину даже подавать документы на визу в США или Канаду какую-нибудь? Думаю, Бивол не тренируется у пингвинов, скорее всего, он готовился в Киргизии или в Штатах. И зачем такая фиксация на флаге, я понять не могу? Он же не дерется за Россию, он выступает за себя, это коммерческая организация, турнир устраивают шейхи вообще. А мы, россияне, кому хочется, можем его поддержать.
В чем проблема иметь множественное гражданство для виз, а "выступать" под нужным, тем более ни то ни другое у него не отнимали.
Зачем пороть какую-то дешевую чушь о логистике и о визах.
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+2
Ответ Kubinec_
Димон пока уничтожает британца
Если Бивол в форме, то разница в классе там колоссальная должна быть.
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Ответ Андрей Макаров
Посмотрим, один уже был россиянином а стал канадцем
И какая проблема? Я к бетербиеву как относился, когда он был россиянином, так и отношусь, когда он стал канадцем. Что у вас так свербит из-за таких мелочей?
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Ответ Андрей Макаров
Свербит? С чего так решил?
Подумалось. Обиделся?
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Ответ Krull
Так он и есть киргиз.
Нет, молдованин он, но из Киргизии
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Ответ sonny91
ну и что? запрет был и зачем как говорится гусей тревожить. для всех адекватных понятно кого реально представляет бивол. когда все закончится будет выходить под флагом рф
То есть Бивол на самом деле представляет не Киргизию, а Россию? И так обманывает свою Родину? )

Открой кард сегодняшнего вечера, найди бой Арсланбека Махмудова, это куда более смелый человек, что рискнул гусей потревожить? )
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Ответ encaro_one
Серьезно? какие негодяи! https://www.wbaboxing.com/events/russian-and-belarusian-boxers-return-to-wba-rankings А тут написано, что год назад WBA восстановили, да и в действительности проходят бои "с нашими бойцами".
ну и что? запрет был и зачем как говорится гусей тревожить. для всех адекватных понятно кого реально представляет бивол. когда все закончится будет выходить под флагом рф
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Ответ los merengues
Никаких проблем, садись в самолет и лети прямым рейсом Москва - Лондон.
не понял-причем тут самолеты)))))))) я про организацию боев с российскими бойцами вообщето
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Ответ sonny91
про логистику конечно смешно)))) но вам объясняю подробно-все федерации ввели санкции-нельзя организовывать бои с нашими бойцами-как снимут то начнет выходить под российским флагом
Никаких проблем, садись в самолет и лети прямым рейсом Москва - Лондон.
+1
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0
Ответ Андрей Макаров
Посмотрим, один уже был россиянином а стал канадцем
для вас скажу по секрету-артур от паспорта рф не отказывался-двойное гражданство есть такая тема) а сейчас выходит только под флагом канады по понятным причинам
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Ответ sonny91
про логистику конечно смешно)))) но вам объясняю подробно-все федерации ввели санкции-нельзя организовывать бои с нашими бойцами-как снимут то начнет выходить под российским флагом
Серьезно? какие негодяи!

https://www.wbaboxing.com/events/russian-and-belarusian-boxers-return-to-wba-rankings
А тут написано, что год назад WBA восстановили, да и в действительности проходят бои "с нашими бойцами".
0
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Ответ los merengues
И какая проблема? Я к бетербиеву как относился, когда он был россиянином, так и отношусь, когда он стал канадцем. Что у вас так свербит из-за таких мелочей?
Свербит? С чего так решил?
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Ответ encaro_one
И как боец из Кыргызстана (рукалицо)
А в раздевалке флаг России был, не переживайте. Лишь бы докопаться.
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Откуда взялся этот Артур, почему он такой запуганный.
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Так он и есть киргиз.
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