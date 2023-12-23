Дмитрий Бивол вышел на поединок с Линдоном Артуром под песню «Группа крови».

Отметим, что Бивола представили как бойца из Кыргызстана.

Поединок за титул WBA в полутяжелом весе проходит в эти минуты в Эр-Рияде.

Бой Дмитрия Бивола с Артуром на супертурнире. Следим!

Как Бивол стал лучшим российским боксером?