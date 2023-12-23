Даниэль Дюбуа: «Я заткнул всех скептиков»

Теги Джаррелл Миллер бокс Даниэль Дюбуа Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Даниэль Дюбуа отреагировал на победу в поединке с Джарреллом Миллером.

«Я показал свое сердце. Прошел через это. Сегодня вечером я заставил замолчать всех скептиков», – заявил Даниэль Дюбуа.

Дюбуа (20-2) победил техническим нокаутом в десятом раунде Джаррелла Миллера (26-1-1) на вечере бокса в Эр-Рияде.

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6 комментариев
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Ответ MaitreML
дюбуашка нокаутировал усика в прошлом бою,а в этом какого то жирняка разуплотнил
Нет, с Усиком Дюбуа избили, нокаутировали и вышвырнули с ринга.
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+3
Дюбуа провел неплохой бой, результат которого был далеко не так очевиден как до, так и по ходу оного.
Смог остановить бегемотика и продышаться где то в 4 раунде, выдержал несколько очень серьезных плюх и вообще не терялся после пропущенных, ну и накидал потихоньку, нанося ущерб.
Добивание в 12м вообще молодец.
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Бегемотик конечно держит дичайше, это ад какой-то, с учетом, что Дуб очень даже панчер..
Дуб пока в обойме, не будем вычеркивать.
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