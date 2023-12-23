Даниэль Дюбуа: «Я заткнул всех скептиков»

Даниэль Дюбуа отреагировал на победу в поединке с Джарреллом Миллером.

«Я показал свое сердце. Прошел через это. Сегодня вечером я заставил замолчать всех скептиков», – заявил Даниэль Дюбуа.

Дюбуа (20-2) победил техническим нокаутом в десятом раунде Джаррелла Миллера (26-1-1) на вечере бокса в Эр-Рияде.

Уайлдер, Джошуа и Бивол – в одном карде! Ух, что за турнир в Саудовской Аравии

Как Бивол стал лучшим российским боксером?

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать