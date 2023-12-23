Даниэль Дюбуа: «Я заткнул всех скептиков»
Даниэль Дюбуа отреагировал на победу в поединке с Джарреллом Миллером.
«Я показал свое сердце. Прошел через это. Сегодня вечером я заставил замолчать всех скептиков», – заявил Даниэль Дюбуа.
Дюбуа (20-2) победил техническим нокаутом в десятом раунде Джаррелла Миллера (26-1-1) на вечере бокса в Эр-Рияде.
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Смог остановить бегемотика и продышаться где то в 4 раунде, выдержал несколько очень серьезных плюх и вообще не терялся после пропущенных, ну и накидал потихоньку, нанося ущерб.
Добивание в 12м вообще молодец.
Дуб пока в обойме, не будем вычеркивать.