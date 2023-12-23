Миллер недоволен судейским составом поединка с Дюбуа: «Оборжаться. Я собираюсь уничтожить эту мразь. Никакого решения»
Джаррелл Миллер раскритиковал организацию поединка с Даниэлем Дюбуа.
«Английский промоутер, английский боец, английский рефери, английские судьи. Оборжаться.
Я собираюсь уничтожить эту мразь. Никакого решения», – написал в соцсетях Джаррелл Миллер.
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