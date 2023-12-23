Конор Макгрегор посетит боксерский турнир в Эр-Рияде: «Не могу дождаться!»

Конор Макгрегор объявил, что посетит боксерский турнир с участием Бивола.

«Увидимся там, Турки Аль аш-Шейх! Спасибо за приглашение еще раз посетить Королевство Саудовская Аравия! Не могу дождаться!», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в октябре Конор стал гостем боксерского турнира в Эр-Рияде, который возглавил поединок Нганну – Фьюри.

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