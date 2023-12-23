Хргович нокаутировал де Мори в первом раунде: «С нетерпением жду титульный бой!»
Филип Хргович нокаутировал Марка де Мори в первом раунде.
«С нетерпением жду титульного боя!» – заявил Филип Хргович после победы.
31-летний Хргович победил техническим нокаутом в первом раунде 41-летнего Марка де Мори.
Хорват дважды отправил австралийца в нокдаун в первом раунде, вскоре после этого секунданты Де Мори выбросили полотенце.
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