Хргович нокаутировал де Мори в первом раунде: «С нетерпением жду титульный бой!»

Теги Марк де Мори бокс Филип Хргович Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Филип Хргович нокаутировал Марка де Мори в первом раунде.

«С нетерпением жду титульного боя!» – заявил Филип Хргович после победы.

31-летний Хргович победил техническим нокаутом в первом раунде 41-летнего Марка де Мори.

Хорват дважды отправил австралийца в нокдаун в первом раунде, вскоре после этого секунданты Де Мори выбросили полотенце.

Уайлдер, Джошуа и Бивол – в одном карде! Ух, что за турнир в Саудовской Аравии

Как Бивол стал лучшим российским боксером?

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Опрос

Дмитрий Бивол финиширует Линдона Артура?
1091 голос
Да, без вопросов
83%
Дмитрий Бивол
Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде
Все, что об этом нужно знать
Читать
Нет, у Артура есть шансы на победу
17%
Линдон Артур
Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде
Все, что об этом нужно знать
Читать
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий