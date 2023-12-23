Промоутер Уоррен – о вечере бокса в Эр-Рияде: «Это самый большой турнир в моей жизни»

Фрэнк Уоррен назвал Эр-Рияд «домом бокса».

«С появлением саудовского рынка и большим интересом к турнирам Эр-Рияд стал домом бокса, и я верю, что в следующем году здесь будут регулярно проходить большие бои. В этом нет никаких сомнений.

Этот турнир станет самым большим событием, в котором я участвовал, если говорить о количестве топовых боев в одном карде. Дальше будет только лучше. Чего стоит лишь объединительный бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, в котором будут разыграны четыре пояса.

Здесь есть все, что нужно. Есть желание и интерес, чтобы создавать и проводить мероприятия подобного уровня», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

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