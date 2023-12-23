Битва взглядов Даниэля Дюбуа и Джаррелла Миллера закончилась потасовкой: «Скажи мне что-нибудь!»
Даниэль Дюбуа и Джаррелл Миллер провели битву взглядов.
Миллер вел себя агрессивно и несколько раз повторил: «Давай, скажи мне что-нибудь!». Не дождавшись ответа, он пихнул Дюбуа.
Поединок в супертяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Джарреллом Миллером пройдет сегодня в Эр-Рияде.
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