Битва взглядов Даниэля Дюбуа и Джаррелла Миллера закончилась потасовкой: «Скажи мне что-нибудь!»

Теги Джаррелл Миллер бокс Даниэль Дюбуа Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Даниэль Дюбуа и Джаррелл Миллер провели битву взглядов.

Миллер вел себя агрессивно и несколько раз повторил: «Давай, скажи мне что-нибудь!». Не дождавшись ответа, он пихнул Дюбуа.

Поединок в супертяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Джарреллом Миллером пройдет сегодня в Эр-Рияде.

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