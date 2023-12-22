Монсон – об отказе от американского гражданства: «Рад, что больше не являюсь частью США. Это облегчение»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон прокомментировал отказ от гражданства США.

«Я отказался от американского гражданства в мае, но только сейчас США приняли мой отказ. Я очень рад, что больше не являюсь частью Америки. Это облегчение», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

В 2018-м Монсон получил российский паспорт, а в сентябре этого года стал депутатом Госсобрания Башкирии от «Единой России».

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Монсон рассказал, что он больше не гражданин США

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10 комментариев
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Всю жизнь по голове получал,зато теперь депутат и вице -президент федерации борьбы Башкортостана ,на русском то ни одного слова толком сказать не может
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Если он так легко отказался от своей родины то и от России легко может открестись .
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Джефф совершил самый тяжкий грех по евангелию российских либералов. Отказаться от паспорта самого миролюбивого и свободного государства на земле - ужас.
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Отказался, чтобы не платить налоги в США. Паспорт к этому обязывает. Вот и все. Думаю, все дело в деньгах и алчности. Не более. Потом вернется обратно.
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Ответ Picachu
Если он так легко отказался от своей родины то и от России легко может открестись .
Некий процент людей отказался от России, посчитав, что она не права, и по мнению определенного круга лиц, этот процент поступил правильно.
Почему же Монсон не может поступать похожим образом?
Уважайте чужое мнение, если хотите, чтобы уважали ваше.
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Монсон всегда был красным, потом - анархистом, у нас он все же в тепличных условиях...
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Ответ Александр Сандалов
Всю жизнь по голове получал,зато теперь депутат и вице -президент федерации борьбы Башкортостана ,на русском то ни одного слова толком сказать не может
Один язык с горем пополам знает. Остальное лирика
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Ответ Ron_Jeremy
Отказался, чтобы не платить налоги в США. Паспорт к этому обязывает. Вот и все. Думаю, все дело в деньгах и алчности. Не более. Потом вернется обратно.
Он, хоть и с придурью, но очень идейный. Ему неинтересны деньги, он уже больше десяти лет одержим этой идеей.
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