Джефф Монсон прокомментировал отказ от гражданства США.

«Я отказался от американского гражданства в мае, но только сейчас США приняли мой отказ. Я очень рад, что больше не являюсь частью Америки. Это облегчение», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

В 2018-м Монсон получил российский паспорт, а в сентябре этого года стал депутатом Госсобрания Башкирии от «Единой России».

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Монсон рассказал, что он больше не гражданин США

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