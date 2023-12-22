Бо Никал и Коди Брандэйдж встретятся на UFC 300

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC 300.

В предварительном карде турнира пройдет поединок в среднем весе между Бо Никалом и Коди Брандэйджем.

Никал (5-0) в последний раз дрался в июле, когда победил Вала Вудберна нокаутом в первом раунде.

Брандэйдж (10-5) в декабре досрочно выиграл у Зака Риза. Он идет на серии из двух побед.

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