Бо Никал и Коди Брандэйдж встретятся на UFC 300

Теги UFC MMA средний вес (MMA) UFC 300 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC 300.

В предварительном карде турнира пройдет поединок в среднем весе между Бо Никалом и Коди Брандэйджем.

Никал (5-0) в последний раз дрался в июле, когда победил Вала Вудберна нокаутом в первом раунде.

Брандэйдж (10-5) в декабре досрочно выиграл у Зака Риза. Он идет на серии из двух побед.

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3 комментария
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Когда уже Никалу дадут более-менее реального соперника? Бандрейдж средний борец с кучей поражений.
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Если это прелим, то круто)
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Ответ LetTong
Если это прелим, то круто)
Написано прелим… видимо основной кард будет шикаре.
На других турнирах этот бой скорее всего был бы в основном карде.
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