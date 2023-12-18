Okko Спорт в прямом эфире покажет вечер бокса в Эр-Рияде
Okko Спорт покажет поединок Дмитрия Бивола против Линдона Артура.
Стриминговый сервис объявил, что проведет полную трансляцию турнира, в карде которого состоятся такие бои как: Джошуа – Валлин, Бивол – Артур, Уайлдер – Паркер и другие.
Вечер бокса в Эр-Рияде прокомментируют Ян Баранчук и Григорий Стангрит.
Турнир будет доступен как в прямом эфире, так и в записи. В сервисе Okko будут хайлайты и обзор турнира.
Трансляция начнется 23 декабря в 19:45.
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