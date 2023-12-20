Артем Резников: «В UFC не нужны бойцы из СНГ, потому что все они станут чемпионами»

Теги UFC MMA Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Артем Резников считает, что UFC избегает сотрудничества с бойцами из СНГ.

«В UFC не нужны бойцы из СНГ, потому что все они станут чемпионами. Если они подпишут ребят из СНГ, все они станут чемпионами.

Давайте так, будут все бразильцы чемпионами в ACA. Кому это интересно? Зачем бразилец, который по-русски не говорит? Он никому не интересен. Всем интересны свои ребята.

Также американцам. Тем более американская публика более платежеспособная. Они покупают PPV, что не скажешь про СНГ. Только из-за этого наши бойцы не в UFC. Если бы из СНГ их завалили бы деньгами, брали PPV, они бы подписали всех», – сказал боец ММА Артем Резников.

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7 комментариев
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ну чемпионами не знаю, но что весь топ был бы забит нашими это 100%
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UFC просто подписывает лучших и / или хайповых, при этом предлагает им условия, устраивающие организацию. Если Артём Резников до сих пор не в UFC, значит он или плохой боец, или никому не интересен, или слишком жирный контракт попросил. А, ну да, мелкий штрих: для UFC ещё надо от допинга почиститься)
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UFC - это бизнес проект, и бойцы из СНГ там не нужны, потому что в условном Лас Вегасе на них никто не пойдёт.
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Ответ Код да Винчи
UFC - это бизнес проект, и бойцы из СНГ там не нужны, потому что в условном Лас Вегасе на них никто не пойдёт.
А он как сказал?
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Ответ Код да Винчи
UFC - это бизнес проект, и бойцы из СНГ там не нужны, потому что в условном Лас Вегасе на них никто не пойдёт.
Еще как пойдут,если наш будет против американца.
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Ответ Код да Винчи
UFC - это бизнес проект, и бойцы из СНГ там не нужны, потому что в условном Лас Вегасе на них никто не пойдёт.
в америке, как и во всем остальном мире, много мусульман. количество мусульман в мире постоянно растет: поэтому им нужны такие проекты, как Хабиб, Махачев, Мухаммад, Чимаев.
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Ответ Всеволод Бобров
ну чемпионами не знаю, но что весь топ был бы забит нашими это 100%
Обсуждение ниочем,как подписывали бойцов с снг так и продолжают подписывать.
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