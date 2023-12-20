Артем Резников: «В UFC не нужны бойцы из СНГ, потому что все они станут чемпионами»

Артем Резников считает, что UFC избегает сотрудничества с бойцами из СНГ.

«В не нужны бойцы из СНГ, потому что все они станут чемпионами. Если они подпишут ребят из СНГ, все они станут чемпионами.

Давайте так, будут все бразильцы чемпионами в . Кому это интересно? Зачем бразилец, который по-русски не говорит? Он никому не интересен. Всем интересны свои ребята.

Также американцам. Тем более американская публика более платежеспособная. Они покупают PPV, что не скажешь про СНГ. Только из-за этого наши бойцы не в UFC. Если бы из СНГ их завалили бы деньгами, брали PPV, они бы подписали всех», – сказал боец ММА Артем Резников.

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