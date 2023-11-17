Артем Резников про Ислама Махачева: «Он показал, что он лучший»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Артем Резников поделился своим мнением о том, что Ислам Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории:

«Он выиграл три боя у тех ребят, которые входили в тройку P4P. Первого номера, когда первым номером был Александр Волкановски, затем, когда Волкановски был вторым номером, и третьего номера — Чарльза Оливейру. Он показал, что он лучший в P4P. При этом у него уверенные две защиты титула»,

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