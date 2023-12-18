Шавкат Рахмонов: «Я готов к титульному бою»

Теги UFC MMA Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов заявил о готовности к титульному поединку в UFC.

«Время покажет, но я определенно готов к титульному бою.

Я очень рад, что смог победить. Это был очень важный поединок для меня, и я считаю, что победа была нужна не только мне, но и моей команде и всей стране.

Я очень хорошо подготовился к этому бою, но мне пришлось набраться терпения. Думаю, что выиграл первый раунд. Я не торопился закончить досрочно, но в конце концов смог это сделать. Это был хороший поединок», – заявил боец UFC Шавкат Рахмонов.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном карде минувшего ивента Рахмонов сабмишеном во втором раунде одолел Томпсона.

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