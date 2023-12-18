Озвучен гонорар Рахмонова за бой против Томпсона

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Шавкат Рахмонов задушил Стивена Томпсона, выиграл шестой бой подряд в UFC досрочно и сказал, что хочет драться за пояс.

За уверенную победу над Томпсоном Рахмонов получил самый большой гонорар в карьере – 306 тысяч долларов (150 – за выход, 150 – за победу, 6 – спонсорские бонусы).

Однако у Шавката, даже несмотря на победу, не вышло обогнать Томпсона в плане заработка. Стивен давно выступает в промоушене, когда-то бился за пояс, поэтому до сих пор получает приятные суммы на свой банковский счет. После UFC 296 американец стал богаче на 416 тысяч долларов (400 – за выход и 16 – поощрения от спонсоров).

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