Рахмонов мог сняться с боя с Томпсоном из-за разрыва связок

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов заявил, что мог отказаться от поединка с двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC 296:

«У меня была очень серьёзная травма, я даже был близок к тому, чтобы отказаться от боя, но всем рискнул. И это причина, почему я не бил его ногами, а выбрасывал только колени. Слава богу, я победил.

Надеюсь, в следующий раз я буду в порядке. Но какая бы травма у меня ни была, я буду драться до последней капли крови, потому что я должен победить».

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