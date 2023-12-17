UFC о Рахмонове после победы над Томпсоном: «Этот парень – проблема»

Аккаунт UFC в Twitter прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Стивеном Томпсоном на UFC 296.

«Этот парень – проблема», – написали в соцсети.

Напомним, в бою с Томпсоном Рахмонов одержал свою шестую победу в UFC (все – досрочно). Томпсон впервые проиграл сабмишеном в UFC.

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