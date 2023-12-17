Шавкат Рахмонов: «Самый опасный оппонент для меня? Такого нет»

Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о самом опасном сопернике в UFC.

«Мне интересно забрать титул. Кто там будет против меня стоять — без разницы. Самый опасный оппонент для меня? Такого нет, мне кажется (улыбается)», — отметил Рахмонов после после победы над Стивеном Томпсоном.

Напомним, в бою с Томпсоном Рахмонов одержал свою шестую победу в UFC (все – досрочно). Томпсон впервые проиграл сабмишеном в UFC.

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