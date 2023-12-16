Камил Гаджиев о бое Рахмонов – Томпсон: «Явный фаворит – Шавкат»

Президент лиги AMC Fight Night дал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:

«Явный фаворит – Шавкат. Томпсон уже заканчивает карьеру, а Шавкат – растущий организм. Ставим на победу Рахмонова и не сомневаемся»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

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