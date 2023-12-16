Эдуард Базров о возможном бое Рахмонов – Махачев: «Ислам ничего не сможет сделать Шавкату»

Тренер Шавката Рахмонова Эдуард Базров ответил на вопрос о возможном бое Шавката с Исламом Махачевым:

«Ислам ничего не сможет сделать Шавкату. Это другой вес, другие скорости, другой соперник. Шавкат – голодный, он всю жизнь к этому шел. Ислам очень силен в своем весе, но не в 77 кг»

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