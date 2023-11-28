Отец Фьюри: «Не думаю, что Тайсон успеет восстановиться к 17 февраля»
Отец Фьюри сомневается, что бой Тайсона с Александром Усиком состоится в феврале.
«Организаторы хотят провести поединок 17 февраля. Я считаю, что Тайсону нужно еще немного времени, чтобы восстановиться и привести себя в порядок. Недавно он пропустил очень много ударов – больше, чем за всю карьеру.
Это может повлиять на его будущее, заставить Тайсона уйти в отставку досрочно. Нас это беспокоит», – сказал Джон Фьюри.
Менеджер Усика: «Я не гарантирую, что поединок с Фьюри состоится. Все решится 17 февраля»
Ох, какая семья у Фьюри: отец получал 11 лет за драку, а дядя – наркобарон
Его вообще нужно дисквалифицировать за такое вот. Где тут бокс?:
https://www.instagram.com/reel/Cy-dP6Zsu3R/?igshid=NzBmMjdhZWRiYQ=
А где в этот момент были купленные судьишки?😂
Немощь поразила, лень одолела и тд - освободи место тем кто готов и здоров. Как выздоровеешь - возвращайся.
Мне не нравится Усик и почти все его бои (и Дюбуа он проиграл), но пока Фьюри дурачка включил, а не Усик