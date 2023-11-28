Отец Фьюри: «Не думаю, что Тайсон успеет восстановиться к 17 февраля»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Отец Фьюри сомневается, что бой Тайсона с Александром Усиком состоится в феврале.

«Организаторы хотят провести поединок 17 февраля. Я считаю, что Тайсону нужно еще немного времени, чтобы восстановиться и привести себя в порядок. Недавно он пропустил очень много ударов – больше, чем за всю карьеру.

Это может повлиять на его будущее, заставить Тайсона уйти в отставку досрочно. Нас это беспокоит», – сказал Джон Фьюри.

Менеджер Усика: «Я не гарантирую, что поединок с Фьюри состоится. Все решится 17 февраля»

Ох, какая семья у Фьюри: отец получал 11 лет за драку, а дядя – наркобарон

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19 комментариев

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Чёрный тюльпан
Да заберите уже у этого клоуна пояс и проведите вакантный бой. Просто весовую тормозит, бегая от крузера Усика, позорник, до этого бегал от боя с качком Джошуа. Хоть я и был за Фуру всегда, но если бой когда-нибудь состоится, то желаю победы Александру. Пусть жирдяй дальше в депрессии бока набивает после этого.
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Мага осторожный
Ну начинается, прям после клоунады с нганну, цыгану теперь год надо в себя приходить
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Тёма Тёма
Понеслось. Табор колесит что-ли где-то, раз не успевает нифига?)))
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skytent1
Какой же это чемпион тогда? если ему так сильно навалял человек с рекородом 0-0 , что ему полгода восстанавливаться надо
+4
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Христиан Юла
Со времён украинских братьев, а более точнее с закатом железного ХХ века, тяжёлый дивизион в затяжном кризисе. Может быть в следующем десятилетии дела пойдут на поправку.
+3
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Alexander S
Какой бой??
Его вообще нужно дисквалифицировать за такое вот. Где тут бокс?:

https://www.instagram.com/reel/Cy-dP6Zsu3R/?igshid=NzBmMjdhZWRiYQ=

А где в этот момент были купленные судьишки?😂
+3
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Podumainemnogo
Ответ skytent1
Толстяк наверно проклинает тот день, когда он согласился выйти с Нганну, хотел изи мани, а получил биг траблы
заработал 50лямов и проклинает ,не смеши тапки
+4
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человек умелый
Ответ ПП ПП
А что меняется если он выйдет и проиграет? А тоже самое только без гонорара за бой. Да? Он настолько наивный?
Тем, что пояс надо либо защищать либо оставлять.

Немощь поразила, лень одолела и тд - освободи место тем кто готов и здоров. Как выздоровеешь - возвращайся.

Мне не нравится Усик и почти все его бои (и Дюбуа он проиграл), но пока Фьюри дурачка включил, а не Усик
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человек умелый
Ну раз не успеет, то надо отказаться от пояса и спокойно восстанавливаться. А Усик пусть с кем нибудь другим за абсолюта боксирует
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Комнатный Герой💪
Он же понятно сказал - я НЕ думаю... Какие к нему вопросы?
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Аврал
Ожидаемо..)
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GaasJT
Ответ Чёрный тюльпан
Да заберите уже у этого клоуна пояс и проведите вакантный бой. Просто весовую тормозит, бегая от крузера Усика, позорник, до этого бегал от боя с качком Джошуа. Хоть я и был за Фуру всегда, но если бой когда-нибудь состоится, то желаю победы Александру. Пусть жирдяй дальше в депрессии бока набивает после этого.
Да ладно. Он всего лишь чуть больше года не дрался. Клоунада с Нганну не в счет)))
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-2
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