Отец Фьюри сомневается, что бой Тайсона с Александром Усиком состоится в феврале.

«Организаторы хотят провести поединок 17 февраля. Я считаю, что Тайсону нужно еще немного времени, чтобы восстановиться и привести себя в порядок. Недавно он пропустил очень много ударов – больше, чем за всю карьеру.

Это может повлиять на его будущее, заставить Тайсона уйти в отставку досрочно. Нас это беспокоит», – сказал Джон Фьюри.

Менеджер Усика: «Я не гарантирую, что поединок с Фьюри состоится. Все решится 17 февраля»

Ох, какая семья у Фьюри: отец получал 11 лет за драку, а дядя – наркобарон