Деонтей Уайлдер провел ночь в полиции. Его обвиняют в незаконном ношении оружия (TMZ)
Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе из-за проблем с оружием.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе попал за решетку из-за незаконного ношения оружия.
Об этом сообщает TMZ Sports. Инцидент произошел 1 мая в Лос-Анджелесе (Калифорния). Полицейские остановили машину Деонтея Уайлдера из-за нарушений в тонировке, после чего осмотрели транспортное средство.
В ходе процедуры у Уайлдера обнаружили 9-миллиметровый пистолет, после чего он провел ночь в полиции, где ему предъявили обвинение в скрытом ношении оружия.
Спортс... снова немного не так подали новость.
Ps: Там ещё марихуану унюхали и нашли.
Но за это ему тоже ничего не будет.