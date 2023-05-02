Деонтей Уайлдер провел ночь в полиции. Его обвиняют в незаконном ношении оружия (TMZ)

Теги происшествия тяжелый вес Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе из-за проблем с оружием.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе попал за решетку из-за незаконного ношения оружия.

Об этом сообщает TMZ Sports. Инцидент произошел 1 мая в Лос-Анджелесе (Калифорния). Полицейские остановили машину Деонтея Уайлдера из-за нарушений в тонировке, после чего осмотрели транспортное средство.

В ходе процедуры у Уайлдера обнаружили 9-миллиметровый пистолет, после чего он провел ночь в полиции, где ему предъявили обвинение в скрытом ношении оружия.

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7 комментариев

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Los Galácticos
Как он может незаконно носить с собой свою правую руку.
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Kazachok__
Ну а Уайлдера действительно при себе всегда две страшные пушки
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Mr@k
две пушки носит-правую и левую?...
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Nikita Nikitin
В тонированной Приоре.
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Adeen
Предъявили обвинение в скрытом ношении оружия. Объясняю: Его оружие зарегистрировано, он может его носить, но не может держать не на виду. На это нужна лицензия. Сейчас ему прилетит штраф.
Спортс... снова немного не так подали новость.
Ps: Там ещё марихуану унюхали и нашли.
Но за это ему тоже ничего не будет.
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Водяра
Ответ fedorbazaykin
Да просто оштрафуют и всё, угрозы же не было
Знатоки законов Штатов подъехали.
+3
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fedorbazaykin
Да просто оштрафуют и всё, угрозы же не было
+1
-1
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