Деонтей Уайлдер провел ночь в полиции. Его обвиняют в незаконном ношении оружия (TMZ)

Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе из-за проблем с оружием.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе попал за решетку из-за незаконного ношения оружия.

Об этом сообщает TMZ Sports. Инцидент произошел 1 мая в Лос-Анджелесе (Калифорния). Полицейские остановили машину из-за нарушений в тонировке, после чего осмотрели транспортное средство.

В ходе процедуры у Уайлдера обнаружили 9-миллиметровый пистолет, после чего он провел ночь в полиции, где ему предъявили обвинение в скрытом ношении оружия.

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