Сонг Ядонг: «Хочу драться в Китае. Петр Ян будет следующим»

Сонг Ядонг заявил, что хочет провести поединок против Петра Яна.

«Я действительно планировал драться в Китае, ведь там мой дом. В топ-15 никто не хочет принимать бой, но я иду за поясом.

Петр Ян будет следующим. Я знаю, что он хочет драться в марте. Он хорошо боксирует. Окей, давай, я иду», – заявил боец UFC Сонг Ядонг.

Напомним, что Ядонг победил единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45) Криса Гутьерреса.

Ян во время поединка Ядонга выложил зевающий смайлик: «🥱»

Ядонг – о реакции Яна на его победу: «Его последний поединок тоже был скучным, черт возьми»