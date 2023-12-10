Сонг Ядонг: «Хочу драться в Китае. Петр Ян будет следующим»

Теги UFC MMA Петр Ян Сонг Ядонг Бокс/MMA/UFC

Сонг Ядонг заявил, что хочет провести поединок против Петра Яна.

«Я действительно планировал драться в Китае, ведь там мой дом. В топ-15 никто не хочет принимать бой, но я иду за поясом.

Петр Ян будет следующим. Я знаю, что он хочет драться в марте. Он хорошо боксирует. Окей, давай, я иду», – заявил боец UFC Сонг Ядонг.

Напомним, что Ядонг победил единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45) Криса Гутьерреса.

Ян во время поединка Ядонга выложил зевающий смайлик: «🥱»

Ядонг – о реакции Яна на его победу: «Его последний поединок тоже был скучным, черт возьми»

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8 комментариев
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В ожидании комментариев, что Китай тоже второй дом Пети😀
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Ответ Андрей Макаров
Да ему и так в свое время титульник с Альдо сделали) Он еще с тех пор не расплатился)) Да и никогда не давали Яну бойцов на серии поражений
Ян мог спокойно ждать реванша с клоуном, но пошел на встречу ufc и подрался с Кори, потом дал бой Пуделю из подвала 10-ки. Пришло время возвращать.
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Яну этот бой не нужен, ничего не даст.
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На русском имя китайца правильно писать как Сун Ядун. Вот ссылка на систему транслитерации с китайского на русский язык, ей удобно пользоваться при написании китайских имён и названий клубов: https://ru.wikipedia.org/wiki/Транскрипционная_система_Палладия
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Ответ BurBon
Яну этот бой не нужен, ничего не даст.
Никому из топ - 5 бой с Яном не нужен
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Ответ BurBon
Яну этот бой не нужен, ничего не даст.
Почему не даст? Сонг хороший крепкий соперник и ударник. Самое то, чтобы вернуться на победную тропу с достойным противником.
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Ответ Андрей Макаров
Никому из топ - 5 бой с Яном не нужен
Ян давал бои тем кто ниже. Пора возвращать.
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