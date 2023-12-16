Петр Ян – о вызове Ядонга: «Об этом можно подумать»

Петр Ян не исключает, что примет вызов Сонга Ядонга.

«В принципе, интересное противостояние. Тут, конечно, от матчмейкинга зависит очень многое. Если UFC будет заинтересован в этом поединке, то я думаю, можно об этом подумать», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, что Ядонг на прошлой неделе победил единогласным решением судей Криса Гутьерреса в рамках турнира UFC Vegas 83. У него 21 победа, семь поражений и одна ничья.

Ян провел последний поединок в марте. Россиянин проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. Всего у него 16 побед и пять поражений.

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