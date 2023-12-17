Пэдди Пимблетт разгромил Тони Фергюсона по очкам на UFC 296

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт UFC 296 Бокс/MMA/UFC

На UFC 296 в Лас-Вегасе прошел бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом.

Пимблетт разгромил соперника единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Фергюсон не побеждает с 2019 года, когда закончил поединок с Дональдом Серроне техническим нокаутом. После этого проиграл в шести боях подряд.

Пимблетт дебютировал в UFC в 2021 году, с того момента выиграв четыре боя из четырех.

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Тони Фергюсон – это уличная драка, кровь и дух UFC. Как же грустно с ним прощаться

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18 комментариев
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Тони спасибо за все, пора заканчивать (
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ну молодой Тони конечно бы съел такого Пэдди
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А ведь была надежда... Сильно замедлился Пэдди в последнем раунде. Наверное, Тони стоило не давать ему шанса подняться в начале третьего раунда.
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Эх, когда то много лет назад сидели в Белых Ночах в Ставрополе и я рассказывал пацанам, кто такой Тони и какой он крутой будет в будущем, как быстро это будущее прошло, как и моя юность 😁
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Эх Тони Тони… Эль-Кукуй легенда! Удачи тебе.
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разгромил?
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Пэди совсем "мешок", прям совсем.
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Вот и у UFC появился свой Александр Емельяненко
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Пэдди стоит качается, в третьем раунде Тони думает.. и потом уже внизу
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Пора уходить Тони. "Чемпионского дерьма" не будет, если только в каком-то мелком промоушене, в котором карьеру можно победой завершить.
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Дана уволит или ж ждет первой смерти в UFC?
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Скоро.... Инсульт vs Фергюссон
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Ожидаемо
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Ответ Игорь Луценко
Пора уходить Тони. "Чемпионского дерьма" не будет, если только в каком-то мелком промоушене, в котором карьеру можно победой завершить.
Тони уверен, что и Хабиб чемпион
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