Пэдди Пимблетт разгромил Тони Фергюсона по очкам на UFC 296

На UFC 296 в Лас-Вегасе прошел бой в легком весе между и .

Пимблетт разгромил соперника единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Фергюсон не побеждает с 2019 года, когда закончил поединок с Дональдом Серроне техническим нокаутом. После этого проиграл в шести боях подряд.

Пимблетт дебютировал в UFC в 2021 году, с того момента выиграв четыре боя из четырех.

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