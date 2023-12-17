Пэдди Пимблетт разгромил Тони Фергюсона по очкам на UFC 296
На UFC 296 в Лас-Вегасе прошел бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом.
Пимблетт разгромил соперника единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Фергюсон не побеждает с 2019 года, когда закончил поединок с Дональдом Серроне техническим нокаутом. После этого проиграл в шести боях подряд.
Пимблетт дебютировал в UFC в 2021 году, с того момента выиграв четыре боя из четырех.
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