Боец UFC Браун: «Пол выиграет у Диаза в поединке по правилам ММА»

Мэтт Браун дал прогноз на возможной бой по правилам ММА между Полом и Диазом.

«Я считаю, что выиграет у . Мы уже видели, что в боксе он лучше. И я сомневаюсь, что Диаз сможет перевести его в партер, даже если очень этого захочет. Когда он в последний раз боролся?

Он сильно уступает Полу в размерах. Не знаю, в каком весе они будут драться. Наверное, в категории до 84 кг. Но Нейт – не самый лучший борец, поэтому будет работать в стойке. Мы видели, чем это закончилось в прошлый раз.

Не верю, что Нейт сможет вырубить Джейка, если будет работать ногами или локтями. Это не его стиль», – сказал боец UFC Мэтт Браун.

Босс PFL – о реванше Нейта Диаза и Джейка Пола: «У нас есть $15 млн, горит зеленый свет»

Джейк Пол: «За один боксерский поединок Диаз заработал больше, чем за два боя с Конором. Он мечтает о реванше со мной»