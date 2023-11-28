Боец UFC Браун: «Пол выиграет у Диаза в поединке по правилам ММА»

Теги MMA Нейт Диаз Мэтт Браун Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Мэтт Браун дал прогноз на возможной бой по правилам ММА между Полом и Диазом.

«Я считаю, что Джейк Пол выиграет у Нейта Диаза. Мы уже видели, что в боксе он лучше. И я сомневаюсь, что Диаз сможет перевести его в партер, даже если очень этого захочет. Когда он в последний раз боролся?

Он сильно уступает Полу в размерах. Не знаю, в каком весе они будут драться. Наверное, в категории до 84 кг. Но Нейт – не самый лучший борец, поэтому будет работать в стойке. Мы видели, чем это закончилось в прошлый раз.

Не верю, что Нейт сможет вырубить Джейка, если будет работать ногами или локтями. Это не его стиль», – сказал боец UFC Мэтт Браун.

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5 комментариев

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Алексей Толстюк
Очень интересно что 3й дан и черный пояс по бжж для него слабая борьба. Нейт даже если с водного покурит Пола в бараний рог скрутит.
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фахитос
у нас в стране есть поп-мма, если брать во внимание что там не профи, а базовые спортсмены в прошлом по одной из базовых дисциплин, то возникает вопрос- кто нить видел что на дистанции условно базового борца часто переводили не борцы? я не видел. следующий вопрос как обычный блогер бьет бойцов мма в боксе.
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Александр Александров
Ответ Алексей Толстюк
Очень интересно что 3й дан и черный пояс по бжж для него слабая борьба. Нейт даже если с водного покурит Пола в бараний рог скрутит.
он имел ввиду именно борьбу в стойке. третий дан по БЖж это хорошо, но тут парень который моложе и крупнее, и сильнее соответственно, который сам не ляжет перед тобой как по БЖж . Диаз не вольник, никогда в стойке высокий уровень борьбы не показывал, да т вообще переводы и добивания это не его стиль. поэтому я считаю Браун прав
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