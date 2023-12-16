Эдвардс – о Ковингтоне: «Завтра этот человек будет все равно что мертв»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс заявил, что Колби Ковингтон ответит за слова о его отце.

«Завтра этот человек будет все равно что мертв. Хочу убедиться, что он ответит за слова, сказанные о моем отце... Завтра мы все с ним уладим», – заявил чемпион UFC Леон Эдвардс.

Ранее Ковингтон пообещал отправить Эдвардса в ад, где он «встретится со своим отцом».

Напомним, что Ковингтон проведет титульный бой с Эдвардсом на турнире UFC 296 в ночь с 16 на 17 декабря.

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