«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Бабанин встретится с Джонсоном, Шульский – с Гаверном

Теги Кевин Джонсон бокс Павел Шульский Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

15 декабря пройдет боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии состоится бой в тяжелом весе между Максимом Бабаниным и Кевином Джонсоном.

Главные бои:

• Максим Бабанин – Кевин Джонсон;

• Павел Шульский – Джейсон Гаверн;

• Эдгар Гукасян – Джемини Рамирез;

• Игорь Свиридченков – Питер Добсон.

Начало боев – в 22:00 по московскому времени.

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