«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Бабанин встретится с Джонсоном, Шульский – с Гаверном
15 декабря пройдет боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии состоится бой в тяжелом весе между Максимом Бабаниным и Кевином Джонсоном.
Главные бои:
• Максим Бабанин – Кевин Джонсон;
• Павел Шульский – Джейсон Гаверн;
• Эдгар Гукасян – Джемини Рамирез;
• Игорь Свиридченков – Питер Добсон.
Начало боев – в 22:00 по московскому времени.
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