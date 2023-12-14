Жорж Сен-Пьер: «Будьте хороши, занимаясь любовью с иностранкой: в этот момент вы представляете свою страну»

Жорж Сен-Пьер дал подписчикам в соцсетях совет о сексе.

«Будьте хороши, занимаясь любовью с женщиной другой национальности. Ведь в этот момент вы представляете целую страну», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

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