Жорж Сен-Пьер: «Будьте хороши, занимаясь любовью с иностранкой: в этот момент вы представляете свою страну»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер дал подписчикам в соцсетях совет о сексе.

«Будьте хороши, занимаясь любовью с женщиной другой национальности. Ведь в этот момент вы представляете целую страну», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

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3 комментария
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Красавчик)))😂👍
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Турки очень стараются и радуются любой туристке, которая приехала без мужа
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А ещё портрет Путина напротив повесить
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