Жорж Сен-Пьер: «Будьте хороши, занимаясь любовью с иностранкой: в этот момент вы представляете свою страну»
Жорж Сен-Пьер дал подписчикам в соцсетях совет о сексе.
«Будьте хороши, занимаясь любовью с женщиной другой национальности. Ведь в этот момент вы представляете целую страну», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.
Сен-Пьер опроверг слухи о возвращении в UFC: «Без шансов»
Стрикленд – о бое с дю Плесси в Торонто: «Канада? Сен-Пьер, ты сделал это дерьмо? UFC, вы решили меня поиметь?»