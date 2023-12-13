Олейник – о критике в адрес Павловича: «Раньше ему рукоплескали, но стоило споткнуться – сразу противоположная реакция. Фигня какая-то»

Теги UFC MMA Алексей Олейник Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник высказался о критике в адрес Сергея Павловича.

«Глупо говорить о том, что Сергей Павлович проигрывает самые важные бои. Что значит «самые важные»? Какой бой не был важным? С Таем Туивасой или кем-то другим? Павлович выходил, все были счастливы, рукоплескали и говорили: «Вот наша сила». Молодец и красавец.

Споткнулся – и сразу противоположная реакция: «Можешь только бочки гонять, самые важные бои проигрываешь. Фигня какая-то. Такое было, есть и будет. Сергей, не нужно обращать внимание на это.

Всегда будет атмосфера, когда подуло и похолодало, а потом подуло и потеплело. Не хочешь, чтобы про тебя говорили, уйди из спорта, из соцсетей, живи в тайге и все будет нормально. Никто не тронет», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

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1 комментарий
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Не надо ориентрироваться на толпу. Сегодня проиграл - фу, позор, завтра выиграет - красавчик, по делу. Так было есть и будет. Иди по зову своего сердца и всё будет. Но не будет толпы, не будет и гонораров, это важно. Ибо бои в тайге среди медведей и лисичек интересны только медведям и лисичкам. Шучу, им всё равно, они охотятся или спят, вместо того, чтобы молотить друг друга на потеху толпы.
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