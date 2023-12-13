Глава RCC: «Бойцы, которые дерутся в России, как правило, используют допинг»

Теги допинг MMA RCC Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Глава RCC высказался о допинге в российских ММА-промоушенах.

«Я не знаю, за счет чего перезагрузился [средневес UFC] Роман Копылов. Не знаю, на фарме он или нет. Бойцы, которые дерутся в России, как правило, используют допинг.

Может быть, не так, но в большинстве своем. Это переход в новую лигу, завышенные ожидания. Это тоже давило на человека», – сказал глава RCC Николай Клименко.

После перехода в UFC Копылов проиграл два поединка подряд, но после этого вышел на серию из четырех досрочных побед.

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