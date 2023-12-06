«Боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой». Поединок между Олейником и Томпсоном отменен

Поединок между Алексеем Олейником и Оли Томпсон отменен.

«Команда RCC сделала все необходимое, чтобы Томпсон получил визу. К сожалению, боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой.

Бой для в любом случае состоится, сейчас мы ищем замену. Есть несколько кандидатов из Европы и Бразилии, в ближайшее время мы объявим имя», — сказал глава RCC Николай Клименко.

Поединок должен был пройти 15 декабря на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

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