«Боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой». Поединок между Олейником и Томпсоном отменен
Поединок между Алексеем Олейником и Оли Томпсон отменен.
«Команда RCC сделала все необходимое, чтобы Томпсон получил визу. К сожалению, боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой.
Бой для Олейника в любом случае состоится, сейчас мы ищем замену. Есть несколько кандидатов из Европы и Бразилии, в ближайшее время мы объявим имя», — сказал глава RCC Николай Клименко.
Поединок должен был пройти 15 декабря на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.
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