«Боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой». Поединок между Олейником и Томпсоном отменен

Теги MMA Алексей Олейник RCC Бокс/MMA/UFC

Поединок между Алексеем Олейником и Оли Томпсон отменен.

«Команда RCC сделала все необходимое, чтобы Томпсон получил визу. К сожалению, боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой.

Бой для Олейника в любом случае состоится, сейчас мы ищем замену. Есть несколько кандидатов из Европы и Бразилии, в ближайшее время мы объявим имя», — сказал глава RCC Николай Клименко.

Поединок должен был пройти 15 декабря на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

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3 комментария
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Негодяи, в заголовке не указали, кто за визой поленился придти, а я подумала, что дядя Леша решил забить
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Да пива с мужиками дёрнул и забыл... Старый ведь уже..
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Ответ Мадина Уйгурова
Негодяи, в заголовке не указали, кто за визой поленился придти, а я подумала, что дядя Леша решил забить
А зачем дяде Леше виза?
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