Олейник подерется с Родригесом на RCC 15: ранее с турнира из-за проблем с визой выбыл Томпсон

Теги MMA Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) RCC Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник подерется с Фернандо Родригесом на RCC 15.

Изначально Олейник должен был драться с Оли Томпсоном, но британец, по словам руководства RCC, не пришел за визой, из-за чего не сможет приехать в Екатеринбург.

Новым соперником Алексея стал Фернандо Родригес (13-8) – 36-летний бразильский тяжеловес. Поединок пройдет 15 декабря на турнире RCC 15.

«Боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой». Поединок между Олейником и Томпсоном отменен

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