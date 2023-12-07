Олейник подерется с Родригесом на RCC 15: ранее с турнира из-за проблем с визой выбыл Томпсон

Алексей Олейник подерется с Фернандо Родригесом на RCC 15.

Изначально Олейник должен был драться с Оли Томпсоном, но британец, по словам руководства RCC, не пришел за визой, из-за чего не сможет приехать в Екатеринбург.

Новым соперником стал Фернандо Родригес (13-8) – 36-летний бразильский тяжеловес. Поединок пройдет 15 декабря на турнире 15.

«Боец проявил себя безответственно и просто не пришел за визой». Поединок между Олейником и Томпсоном отменен