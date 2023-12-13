Колби Ковингтон: «Махачев – читер. Он гоняет вес, чтобы иметь преимущество в боях с карликами»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон раскритиковал Ислама Махачева.

«Я настоящий боец. Считаю себя лучшим в мире, поэтому не гоняю вес и выступаю в природной весовой категории. Я не читер, в отличие от Ислама Махачева, которому приходится гонять вес, чтобы иметь преимущество в боях с карликами.

Я дерусь в своем естественном весе, поэтому меня должны поставить на первое место в рейтинге P4P. Считаю себя лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

В ночь на 17 декабря Ковингтон подерется с Леоном Эдвардсом. Титульный поединок возглавит турнир UFC 296.

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Самый мерзкий боец юэфси.
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