Колби Ковингтон: «Махачев – читер. Он гоняет вес, чтобы иметь преимущество в боях с карликами»

Колби Ковингтон раскритиковал Ислама Махачева.

«Я настоящий боец. Считаю себя лучшим в мире, поэтому не гоняю вес и выступаю в природной весовой категории. Я не читер, в отличие от , которому приходится гонять вес, чтобы иметь преимущество в боях с карликами.

Я дерусь в своем естественном весе, поэтому меня должны поставить на первое место в рейтинге P4P. Считаю себя лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

В ночь на 17 декабря Ковингтон подерется с . Титульный поединок возглавит турнир UFC 296.

Главный злодей UFC, с которым хочет подраться Махачев. Насколько он силен?

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