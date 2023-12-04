Райан Гарсия: «Многие близкие надеялись, что я проиграю. Они старались сбить меня с толку»

Теги бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия признался, что не все окружение поддержало его в бою с Дуарте.

«Многие люди, которые, как казалось, были близки мне, надеялись, что я проиграю… Они старались изо всех сил использовать любую тактику, чтобы сбить меня с толку, но мой разум был защищен, и на мне были доспехи Бога», – заявил бывший временный чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Напомним, что в ночь на 3 декабря Гарсия нокаутировал в восьмом раунде Оскара Дуарте.

«Переживаю за его психическое состояние». Инстаграм-звезда бокса наехал на собственных промоутеров перед боем – и победил

Гарсия – о Стивенсоне: «Я надеру ему задницу, обещаю»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
судя по доспехам, разум защитил не до конца
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий