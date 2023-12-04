Райан Гарсия: «Многие близкие надеялись, что я проиграю. Они старались сбить меня с толку»

Райан Гарсия признался, что не все окружение поддержало его в бою с Дуарте.

«Многие люди, которые, как казалось, были близки мне, надеялись, что я проиграю… Они старались изо всех сил использовать любую тактику, чтобы сбить меня с толку, но мой разум был защищен, и на мне были доспехи Бога», – заявил бывший временный чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Напомним, что в ночь на 3 декабря Гарсия нокаутировал в восьмом раунде Оскара Дуарте.

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