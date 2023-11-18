Генри Сехудо разобрал бросок борца из Казахстана Ризабека Айтмухана

Теги вольная борьба UFC MMA Генри Сехудо Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо сделал разбор броска чемпиона мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабека Айтмухана на ЧМ в Белграде.

Сехудо рассказал, как правильно выполнять бросок Айтмухана, отметив в соцсетях казахстанского борца. 

 
 
 
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Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)

Напомним, Ризабек тренируется с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым. 

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