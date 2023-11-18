Генри Сехудо разобрал бросок борца из Казахстана Ризабека Айтмухана

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо сделал разбор броска чемпиона мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабека Айтмухана на ЧМ в Белграде.

Сехудо рассказал, как правильно выполнять бросок Айтмухана, отметив в соцсетях казахстанского борца.

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Напомним, Ризабек тренируется с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым.

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