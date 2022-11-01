Двалишвили – о Сталине: «Не считаю, что он грузин. Он был диктатором и уничтожал людей»

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили ответил на вопрос о руководителе СССР Иосифе Сталине.

Мераб заявил, что не считает его соотечественником из-за репрессий, произошедших в Советском Союзе во время правления Сталина.

«Я знаю, что он родился в Грузии, но не считаю, что он был грузином. То, что он делал с людьми… Он убивал их, он был диктатором.

Хотя он и выиграл войну у нацистов, но отправлял людей в Сибирь.

Он убил столько людей, его политика убила столько людей. Я не люблю его. Грузинский народ его не любит.

Только очень небольшое число людей любит его, и они коммунисты, а не демократы. Я считаю, что все люди должны быть свободными.

Политика Иосифа Сталина была неправильной. Он был плохим человеком, убивал людей. Я не люблю его, грузины не любят его. Мы не гордимся им, я не горжусь им.

Пусть он и родился в Грузии, но я не горжусь им. Это позор, что он сделал. Он делал очень плохие дела», – сказал Двалишвили.

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