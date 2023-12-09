Вечер бокса в Калифорнии: Хейни – Прогрейс и другие бои
В ночь на 10 декабря в Сан-Франциско (Калифорния) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок за титул WBC в первом полусреднем весе между Дэвином Хейни (30-0) и Реджисом Прогрейсом (29-1).
Другие бои главного карда:
- Лиам Паро (23-0) против Монтаны Лав (18-1-1);
- Энди Круз (1-0) против Джованни Страффона (26-5-1);
- Эбани Бриджес (9-1) против Мийо Йошиды (16-4).
Хейни перевесил Прогрейса перед боем за титул WBC в первом полусреднем весе