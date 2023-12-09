UFC Fight Night 233: Ядонг – Гутьеррес, Смит против Раунтри-младшего

Теги UFC MMA Энтони Смит Сонг Ядонг Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 10 декабря пройдет турнир UFC Fight Night 233. В главном событии турнира подерутся бойцы легчайшего веса Сонг Ядонг (20-7-1) и Крис Гутьеррес (20-5-2).

Другие бои главного карда:

  • Энтони Смит (37-18) – Халил Раунтри-младший (12-5);
  • Тим Эллиотт (19-13-1) – Су Мудаэржи (16-5);
  • Насрат Хакпараст (15-5) – Джейми Малларки (17-6);
  • Андре Муниз (23-6) – Юн Енг Парк (17-5).

Взвешивание перед UFC Fight Night 233: Ядонг и Гутьеррес показали одинаковый вес, Смит тяжелее Раунтри-младшего

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